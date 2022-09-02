رسميًا | الدوري السعودي يُخلص الأهلي من ميكيسوني

نجح النادي الأهلي المصري أخيرًا في التخلص من جناحه لويس ميكيسوني بانتقاله بالإعارة إلى نادي أبها السعودي.
النادي القاهري ضم الجناح الموزمبيقي الصيف الماضي بعد تألقه مع سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، لكن مستواه لم يرتق للطموحات والآمال ولذا سعت الإدارة جاهدة للتخلص منه.
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أبها أعلن رسميًا اليوم وعبر تويتر عن تعاقده مع ميكيسوني لمدة موسم واحدة بالإعارة، ورغم إغلاق باب الانتقالات الصيفي يوم أمس في السعودية إلا أن النادي كان قد قام بحجز مكان للاعب على نظام الانتقالات الخاص بالفيفا (TMS).
ولم يكشف النادي السعودي عن وجود بند يسمح له بشرائه للاعب نهائيًا الصيف القادم من عدمه، ولم يُوضح كذلك أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة.
المصادر المصرية وتحديدًا موقع في الجول أوضح أن الأهلي حصل على 300 ألف دولار نظير الإعارة.
وقعت إدارة #نادي_أبها عقداً احترافياً مع اللاعب الموزمبيقي #لويس_ميكيسوني بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد .. قادماً من نادي الأهلي المصري . pic.twitter.com/v1oHxW0rQq— نادي أبها السعودي (@abhaFC) September 2, 2022
صاحب الـ27 شارك مع الأهلي في 26 مباراة في جميع البطولات، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.
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