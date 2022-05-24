رسميًا | الدوري الإنجليزي يوافق على بيع تشيلسي لمالكه الجديد!

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الموافقة على بيع نادي تشيلسي لملاكه الجدد تود بويلي ومجموعة "Clearlake Consortium".

وكان البلوز قد عانى لفترة طويلة من مشاكل إدارية انعكست على أداء الفريق فنيًا وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة الإنجليزية.

ويأتي ذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكون النادي من ممتلكات الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

الرابطة تعلن الموافقة على البيع

أعلنت الرابطة موافقتها على عملية بيع النادي، لكنها أيضًا شددت على انتظارها لقرار الحكومة بشأن التراخيص المطلوبة لإتمام الصفقة.

وجاء في البيان: "وافق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي لكرة القدم من قبل "Todd Boehly" و"Clearlake Consortium".

وواصل البيان: "يظل الشراء خاضعًا لإصدار الحكومة لترخيص البيع المطلوب وإتمام المراحل النهائية للصفقة بشكل مرض".

وأضاف البيان: "طبق مجلس الإدارة اختبار ملاك ومديري الدوري الإنجليزي الممتاز (OADT) على جميع المديرين المحتملين، واتخذ العناية الواجبة اللازمة".

واختتم: "سيعمل نادي تشيلسي الآن مع الحكومات ذات الصلة لتأمين التراخيص اللازمة لإكمال عملية الاستحواذ".

جدير بالذكر أن تود بويلي المالك الجديد للنادي قد حضر لقاء فريقه أمام وولفرهامبتون من ملعب ستامفورد بريدج، في محاولة منه للتقرب من الجماهير.

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