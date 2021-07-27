رسميًا | الدحيل يُعلن تعاقده مع مدافع توتنهام

صفقة ضخمة جديدة في دوري نجوم قطر

أعلن الدحيل القطري رسميًا تعاقده مع البلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام الإنجليزي، ليُعوض به مهدي بنعطية الذي غادر النادي بنهاية الموسم الماضي.

النادي القطري كان قد فسخ عقد مدافعه الغربي الذي انضم إليه في يناير 2019، وقد استقرت الإدارة على تعويضه بالمدافع صاحب الـ32 عامًا.

واكتفى الدحيل بتغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلن خلالها توقيع ألدرفيريلد على عقد يمتد لـ3 سنوات قادمة دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

كانت مصادر صحفية قد أكدت قبل عدة أيام توصل الدحيل وتوتنهام لاتفاق حول انتقال المدافع الذي لعب مع بلجيكا في يورو 2020 مقابل 13 مليون جنيه استرليني تقريبًا.

ألدرفيريلد أصبح بذلك ثاني أغلى لاعب في تاريخ دوري نجوم قطر، إذ تفوق على كريستيان بينيتيز الذي انضم للجيش مقابل 11.7 مليون يورو لقيادة هجومه خلال موسم 2013-2014.

اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري القطري هو الياباني شويا ناكاجيما الذي انضم للدحيل موسم 2018-2019 مقابل 35 مليون يورو.

يُشار إلى أن ألدرفيريلد انضم للسبيرز عام 2016 قادمًا من أتلتيكو مدريد، وقد قدم أداءً مميزًا مع توتنهام خلال المواسم الستة الأخيرة وارتبط مرارًا بالانتقال لكبار الدوري الإنجليزي.

وقد لعب مع توتنهام في جميع البطولات 236 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5، وقد وصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والذي خسره أمام ليفربول.

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