رسميًا |الخليفي ممثلًا للأندية الأوروبية في اللجنة التنفيذية لليويفا

حصل ناصر الخليفي على منصب مرموق في الاتحاد الأوروبي وهو الذي اعترض عليه خافيير تيباس

انتٌخب ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ممثلًا للأندية الأوروبية في اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري لكرة القدم "يويفا" في اجتماع الجمعية العمومية.

وكانت الجمعية العمومية جددت الثقة في ألسكندر تشيريفين لرئاسة يويفا لأربع سنوات إضافية في الاجتماع المنعقد اليوم، الخميس، في روما.

وقال الخليفي عقب حصوله على المنصب: "أود أن أشكر زملائي وجميع من وثق في ومنحني هذا الدور في اللجنة التنفيذية، إنّه لشرف لي العمل مع الرئيس أندريا أنيللي وسوف نتعاون سويًا لأجل تطوير الكرة الأوروبية".

وتابع: "أنا فخور بكوني جوء من هذه العائلة وحصولي على هذه المكانة".

✨ بالتأكيد هولاء الأطفال عاشوا لحظات رائعة ❤️



✨فيليبي أندرسون نجم وست هام أثناء زيارته لإحدى المدارس.😍

( @WestHamUtd : 📽) pic.twitter.com/2NZrsIVEZH

— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

وجاء حصول الخليفي على هذا المنصب في ظل تحقيقات لنادي باريس سان جيرمان بشأن انتهاك قانون اللعب المالي النظيف.

وعلّق خافير تيباس، رئيس رابطة الأندية الإسبانية، على تولي الخليفي هذا المنصب في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية بقوله: "يجب أن يتم رفض هذا الأمر لأنّه يحل باللوائح والقوانين".

وأوضح: "الأمر فقط لا يتعلق بسجل باريس سان جيرمان في انتهاك قانون اللعب المالي النظيف، ولكن لأنه مالك لأحد القنوات الفضائية التي تمتلك حقوق البث التلفزيوني لمباريات الاتحاد الأوروبي".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان متهم بانتهاك قانون اللعب المالي النظيف في صفقة التعاقد مع نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.