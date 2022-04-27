أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، رسميًا اليوم الأربعاء، صدور قرار من محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، سنتين، على خلفية شكوى الخطيب.

قضيتان من الخطيب ضد رئيس الزمالك:

رئيس القلعة الحمراء كان قد أقام دعوتين ضد مرتضى، عن طريق محمد عثمان؛ المستشار القانوني للأهلي، كلتاهما في عام 2021.

تصريحات رئيس القلعة البيضاء والسب والقذف تجاه الخطيب، هي ما دفعت الأخير للجوء للقضاء، لإيقاف الإهانات التي يتعرض لها.

مرتضى لم يتوقف عند حد السب والقذف فقط، إنما كذلك وجه اتهامات لبيبو بالسرقة وشكك في ذمته المالية علنًا.

ما هي تفاصيل الحكم على مرتضى منصور بالسجن؟

محكمة الجنح الاقتصادية أدانت رئيس الزمالك بعد الدعوات التي أقامها الخطيب، فقضت اليوم، بحبسه لمدة عامين، بواقع سنة في كل قضية، مع تغريمه عشرة آلاف جنيه، بجانب دفع تعويض مؤقت لبيبو قدره عشرة آلاف جنيه أخرى.

وحاول مرتضى خلال الفترة الماضية نشر أنباء عن براءته في هذه القضايا، سواء عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الموقع الرسمي لناديه، لكن في كل مرة يخرج الأهلي وينفي الخبر.

🚨🚨الحبس سنتين لرئيس الزمالك بعد سب وقذف الخطيب pic.twitter.com/mRNCjQPjIW — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 27, 2022

الجدير بالذكر أن مرتضى عاد لرئاسة الزمالك من جديد في أكتوبر 2021، بعد أكثر من عام من حل مجلسه، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية وقتها، حكمًا بقبول الطعن المقدم منه وإلغاء القرار الصادر من وزير الرياضة أشرف صبحي، بحل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

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