رسميًا .. الحزم يعيد مدرب النصر السابق للدوري السعودي

الحزم يعود من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين

أعلن نادي الحزم خلال الساعات الأخيرة عن المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق بالموسم الجديد بعد تأهله إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحزم قد تأهل وعاد إلى دوري المحترفين السعودي بعد تصدره ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 91 نقطة من 38 جولة لعبت طول الموسم.

وكشف الحزم خلال بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تولي هيلدر كريستوفاو المدير الفني السابق للنصر، تدريب الفريق.

وقال البيان: "البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرباً للفريق الكروي الاول بنادي الحزم للموسم 2021-2022 م".

ويسعى الحزم للبداية القوية في الموسم المقبل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل التواجد بين الكبار.

وكان كريستوفاو قد تولى تدريب النصر من قبل في فترة مؤقتة خلال 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة.