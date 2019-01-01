رسمياً | الجامعة التونسية تؤكد نهاية أزمة الأفريقي

الأفريقي يعاني لكن بارقة الأمل تظهر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكدت الجامعة التونسية، على انتهاء أزمة خصم النقاط المستحقة على فريق الأفريقي في الدوري التونسي الموسم الجاري.

وتأتي الأزمة بسبب عدم تحويل النادي لما تبقى من قيمة انتقال التشادي إيزيكيل ندواسل لفريق تيريك جروزني الروسي.

وتمت الصفقة في 2014، لكن الأفريقي فشل في إرسال ما تبقى من الأموال، لتظل هناك أزمة بينه وبين الفريق الروسي، انتهت اليوم بشكل رسمي.

وتأخر النادي التونسي عن إرسال الأموال في السادس من فبراير الجاري، ليطالب الفيفا الجامعة التونسية بخصم 6 نقاط من رصيده في جدول الدوري التونسي.

◀️ التعادل السلبي يحسم مواجهة الإفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف شباب قسنطينة الجزائري 6 نقاط والمتصدر مازيمبي 7 نقاط.



💢 الأمور أصبحت صعبة على الفريق التونسي. pic.twitter.com/uNalkEHtmm — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

لكن الجامعة التونسية تداركت الأمور مؤكدة أنه خطأ إداري لتتنهي الأزمة بإرسال المتبقى من دفعة النادي الروسي.

ويعاني الأفريقي من تبعات صفقات رئيسه الأسبق سليم الرياحي، الذي أبرم عدة صفقات، ولم يستطع النادي دفع قيمتها بعد ذلك.

ونجح الأفريقي اليوم في فرض التعادل السلبي على مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر بثمانية أهداف نظيفة في المواجهة السابقة.