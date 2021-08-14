رسميًا | "التيفو" ممنوع في مدرجات الملاعب السعودية

الجماهير ستحضر المباريات لكن دون لافتات

زفت وزارة الرياضة السعودية أخبارًا سارة لجماهير الدوري السعودي بداية الموسم الجاري حين رفعت نسبة الحضور في الملاعب إلى 60% من السعة الرسمية، لكنها اليوم صدمت الجمهور بخبر قاسٍ.

جماهير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي خاصة تُعد العدة لتزيين الملاعب باللافتات وبالطبع "التيفو" الذي كان حاضرًا بقوة قبل أزمة فيروس كورونا (كوفيد 21)، لكن وزارة الرياضة أكدت اليوم منع "التيفو" هذا الموسم بسبب الإجراءات المطبقة للوقاية من كورونا.

قناة الإخبارية السعودية تحدثت مع أحد المسؤولين وسألته عن السماح بالتيفو في الملاعب السعودية، لكن الإجابة كانت صارمة وحملت النفي التام لذلك بناءً على قرار وزارة الصحة السعودية.

إذ قال "الإجراءات المطبقة من وزارة الصحة السعودية والخاصة بالوقاية من فيروس كورونا تفرض التباعد الجسدي بين الجماهير، وأي شيء يخل بذلك التباعد ممنوع، وبالتالي التيفو ممنوع حاليًا، وحال السماح به سنبلغ الأندية بذلك".

فيديو | وزارة الرياضة لـ #برنامج_120: "التيفو" في المدرجات الرياضية ممنوع حاليا#الإخبارية pic.twitter.com/9QjF70Ks8e — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) August 14, 2021

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حذر الجماهير من ارتكاب 7 مخالفات خلال تواجدهم في الملاعب السعودية، وقد فرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي تلك المخالفات.