رسميًا | التعاون يهزم الشباب ويضم هداف السعوديين في الدوري السعودي

الصفقة انتهت رسميًا

أعلن نادي التعاون رسميًا تعاقده مع حسن العمري جناح القادسية وهداف السعوديين في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

القادسية هبط بنهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، ولذا أصبح مضطرًا للتخلي عن نجومه لتقليل النفقات وزيادة الدخل المالي لمواجهة تبعات الهبوط.

النادي باع في الـ24 ساعة الأخيرة مدافعه الشاب خليفة الدوسري للهلال مقابل 8 ملايين ريال سعودي، وجناحه المتألق حسن العمري للتعاون مقابل 6 ملايين ريال كما أكدت بعض المصادر الصحفية.

ولم يكشف "سكري القصيم" عن التفاصيل المالية لضم العمري، مكتفيًا بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر للإعلان عن التعاقد معه ومشيرًا لتوقيعه على عقد يمتد لـ3 سنوات مع إمكانية التجديد لموسم رابع.

يُشار إلى أن العمري نجح في إحراز 12 هدفًا خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي مما لفت إليه أنظار العديد من الأندية، وقد حاول الشباب مرارًا الوصول لاتفاق مع القادسية على ضمه لكنه فشل دومًا للخلاف حول التفاصيل المالية.