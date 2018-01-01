رسميًا - التعاون يفقد خدمات نجميه خلال مواجهة الهلال
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
تأكد بشكل رسمي غياب ثنائي التعاون؛ مدالله العليان والكاميروني ليندر تاوامبا، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال.
المباراة من المقرر أن تقام في 30 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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ويأتي غياب الكاميرون بسبب تراكم البطاقات، بعدما حصل اليوم الثلاثاء، على الإنذار الثالث خلال ديربي القصيم أمام الرائد.
بينما يغيب العليان، إثر حصوله على كارت أحمر في اللقاء نفسه، بعدما حصل على إنذار في الدقيقة الثامنة ثم أشهر له حكم المباراة الإنذار الثاني في الدقيقة 33، ليُطرد ويكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين فقط.
وتشير نتيجة المباراة حاليًا إلى تقدم الرائد بهدفين نظيفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مع بقاء ربع ساعة على نهاية اللقاء.
التعاون يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.
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🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.
سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳
تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا 💫 والنقاش حول الاختيارات والجائزة👌#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨