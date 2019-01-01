رسميًا - التعاون يجدد عقد جهاد الحسين

اللاعب السوري يلعب للسكري منذ عام 2014

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي التعاون السعودي اليوم السبت، تجديد عقد لاعب وسطه السوري جهاد الحسين، لمدة موسم واحد، لينتهي عقده بنهاية موسم 2019-2020.

توقيع العقود الجديدة تم في مقر النادي بحضور محمد القاسم؛ رئيس مجلس الإدارة، ونائبه علي الشايعي.

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كان اللاعب السوري قد انضم لصفوف السكري في صيف عام 2014 قادمًا من نادي دبي الثقافي.

وخاض صاحب الـ36 عامًا 146 مباراة بقميص التعاون، سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 43 آخرين.

وحقق الحسين الموسم المنقضي أنجازًا مع السكري بالتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل للمرة الثانية في تاريخ النادي.