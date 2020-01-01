رسميًا .. البرتغالي جايمي باتشيكو مديرًا فنيًا للزمالك

مرتضى منصور يحسمها أخيرًا .. باتشيكو مديرًا فنيًا للزمالك

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن تولي البرتغالي جايمي باتشيكو تدريب الفريق، وعودته مرة أخرى لقيادة الأبيض بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون إلى التعاون السعودي.

الزمالك دخل في مفاوضات عدة مع أكثر من مدير فني خلال الأيام الأخيرة بعد قرار كارتيرون المفاجئ بالرحيل عن الأبيض.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة النادي منذ قليل عن عودة البرتغالي مرة أخرى لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

مضيفًا "باتشيكو مدرب محترم ولم يُقال من تدريب أي فريق، لم يعمل منذ ثلاث سنوات لأنه رفض العمل مع فرق لا يحبها، عقده مع الزمالك سيبدأ في الـ25 من سبتمبر الجاري وينتهي بنهاية الموسم القادم".

تابع منصور "سيتواجد في الجهاز المعاون له ثلاثة أجانب ومصري وحيد هو مدحت عبد الهادي، هو مدرب مميز وأتمنى من جماهير الزمالك دعمه بقوة، سيصل القاهرة خلال 24 ساعة وسيتولى تدريب الزمالك بدءًا من لقاء الجونة".

وأخيرًا أوضح الرئيس أن عقد المدرب البرتغالي يصل إلى 1.3 مليون يورو سنويًا، مشيرًا إلى نجاح أمير مرتضى منصور في تخفيض طلباته المالية التي تجاوزت المليوني يورو في البداية.