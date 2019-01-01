رسميًا - الباطن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي

أحد والباطن يودعان دوري المحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حصل الباطن رسميًا على بطاقة الهبوط الثانية من الدوري السعودي للمحترفين بعدما تلقى الهزيمة أمام أحد بهدف وحيد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أحد سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بأقدام محمد مجرشي، ليترافق الفريقان في وداع دوري المحترفين.

الهزيمة جمدت رصيد الباطن عند النقطة 25 في المركز الـ15 وقبل الأخير، جمعها من الفوز في سبع مباريات فقط وأربعة تعادلات و18 هزيمة.

بينما يودع أحد متذيلًا جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات، وستة تعادلات و19 هزيمة.