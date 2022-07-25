رسميًا .. الأهلي يضم مهاجم نيس السابق

ثاني صفقات الراقي الصيفية..

أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده رسميًا اليوم الثلاثاء، مع ثاني صفقات الفريق الصيفية، استعدادًا لموسم 2022-2023 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى "دوري يلو".

ما هي صفقة الراقي الأولى؟

قبل أيام، أعلن الراقي عن صفقته الأولى، والتي كانت من الدوري المحلي..

النادي الجداوي تعاقد مع إبراهيم الزبيدي؛ ظهير أيسر الطائي السعودي، في صفقة انتقال حر.

وتواصل إدارة ماجد النفيعي عملها، بحثًا عن محاولة إعادة الأهلي لمكانته من جديد، بعد موسم كارثي، انتهى بالهبوط لدوري يلو لأول مرة في تاريخ النادي.

مهاجم نيس السابق أهلاوي:

ثاني صفقات الراقي الصيفية جاءت أجنبية، وتحديدًا من الدوري التونسي..

الأهلي أعلن بشكل رسمي تعاقده مع يوسف العبدلي، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، قادمًا من نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

صاحب الـ23 عامًا نشأ في فرنسا، ولعب لفرق الشباب بأندية نيس ولانس، قبل أن يعود لتونس في يناير 2020 من بوابة الترجي، وبعدها بستة أشهر انضم للمنستيري في صفقة انتقال حر.

مع الترجي، شارك العبدلي في أربع مباريات فقط ولم يسجل أي هدف، فيما سجل هدف وحيد مع لانس في عشر مباريات، وهدفين مع نيس في 22 مباراة، وثمانية أهداف مع المنستيري في 32 لقاء.

ويجيد المهاجم الشاب كذلك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.