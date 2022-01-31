رسميًا | الأهلي يحمي عبد الرحمن غريب من أطماع الهلال والنصر

اختتم النادي الأهلي السعودي تحركاته الممتازة في سوق الانتقالات الشتوي بالإعلان رسميًا عن حماية نجمه عبد الرحمن غريب من أطماع الهلال والنصر، وذلك بتجديد عقده حتى صيف 2025.

النجم الدولي السعودي كان أحد الأهداف المهمة لعملاقي العاصمة، إذ كانا ينتظران دخوله الفترة الحرة في عقده السابق خلال يناير 2023، لكن الأهلي قطع الطريق عليهما بتجديد العقد لعامين إضافيين.

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النادي الجداوي يُعاني في الدوري السعودي، إذ يتواجد في المركز التاسع برصيد 20 نقطة فقط جمعها من مبارياته الـ18، ولذا حرصت إدارته برئاسة ماجد النفيعي على دعم صفوفه بأكثر من لاعب مميز خلال الميركاتو الشتوي، أبرزهم فرانك كوم وكارلوس إداوردو وأيمن يحيى.

وقد تخلى النادي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق بنهاية يوم أمس عن حارس مرماه محمد العويس للهلال، ونجح كذلك في شراء مدة العقد المتبقية في عقد عبد الله المقرن من الرائد.

الأهلي لم يُعلن أي تفاصيل بشأن تجديد عقد غريب، لكن صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن العقد الجديد يتضمن منح اللاعب راتبًا قدره 6 ملايين ريال سعودي سنويًا.

وقد أبدى صاحب الـ24 عامًا سعادته بنجاح المفاوضات وتجديد عقده مع الأهلي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "اللهم لك الحمد، تم توقيع عقدي مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، كل الشكر لإدارة الأهلي ممثلة في الرئيس ماجد النفيعي ومجلس إدارته، والشكر موصول لوكيل أعمالي الأستاذ جراح الظفيري على جهوده معي خلال الفترة الماضية".

يُشار إلى أن غريب يُعد أحد أفضل لاعبي الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين، وقد لعب هذا الموسم 18 مباراة سجل بها 3 أهداف وصنع مثلها.