رسميًا.. الإعلان عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والأهلي في مأزق كبير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022، والمقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير المقبل.

وفي التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، أقام فيفا قرعة البطولة العالمية للأندية، وأسفرت عن ابتعاد الأهلي المصري عن طريق الهلال السعودي.

وستكون أولى مباريات كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير بين الجزيرة الذي يشارك باعتباره بطلًا للإمارات أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ثم يأتي يوم 5 فبراير بمواجهة الأهلي مع مونتيري المكسيكي، وفي نفس اليوم يلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الجزيرة وأوكلاند سيتي.

أما الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري سيلتقي مع بالميراس البرازيلي يوم 8 فبراير، بينما يلتقي تشيلسي مع الفائز من الهلال ضد (الفائز من الجزيرة وأوكلاند) يوم 9 فبراير.

مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ستقام أيضًا في يوم 9 فبراير.

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ختام المسابقة سوف يكون يوم 12 فبراير بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

هذا التقويم يؤكد أزمة الأهلي المصري، فهكذا سيفقد كل لاعبيه الدوليين تقريبًا بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بنفس التوقيت بالكاميرون.

عمومًا، الأزمة قد تطال الأهلي في حالة أن وصل منتخب مصر إلى نصف النهائي الذي يقام يومي 2 و3 فبراير، على أن يكون النهائي يوم 6 فبراير.

إن نجحت مصر في بلوغ نصف النهائي، سيخوض الأهلي مباراة مونتيري بدون لاعبيه الدوليين، أما ببلوغ النهائي، فحتى نصف النهائي أو مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لن يحضرها الدوليين.