رسميًا | الاتفاق يُعلن تعيين خالد العطوي مدربًا له

الأمر أصبح رسميًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي الاتفاق رسميًا تعاقده مع المدرب السعودي خالد العطوي لقيادته خلال الموسم القادم.

ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل الخاصة بعقد المدرب، مكتفيًا بالترحيب به عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكان العطوي قد أعلن رحيله عن منتخب السعودية للشباب صباح اليوم مما أكد الأخبار الأخيرة حول توصله لاتفاق مع الاتفاق.

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وعمل العطوي مع منتخب الشباب لمدة 3 سنوات أحرز خلالها عدة نجاحات أبرزها الفوز بكأس آسيا تحت 19 عامًا، والتأهل لكأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.

ولم يُحقق الأخضر الشاب النتائج المرجوة في مونديال الشباب، إذ خرج من الدور الأول بعد خسارته أمام فرنسا وبنما ومالي.

يُذكر أن الاتفاق أنهى الموسم الأخير من دوري المحترفين السعودي في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.