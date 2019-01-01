رسميًا - الاتفاق يضم نعيم السليتي لمدة 3 سنوات

الاتفاق يواصل تدعيم فريقه في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع نعيم السليتي لاعب ديجون الفرنسي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان السليتي قد شارك مع المنتخب التونسي خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 وقدم مستويات مميزة.

وكشف النادي السعودي عن التعاقد مع السليتي، كهدية لجماهيره في عيد الأضحى المبارك، بعقد لمدة 3 مواسم.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏️إدارة نادي ‎الاتفاق تتعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس نعيم سليتي لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم مع خيار التجديد لموسم رابع".

ومن المنتظر أن يظهر السليتي بشكل مميز مع الاتفاق بداية الموسم الجديد الذي سينطلق الشهر الجاري.