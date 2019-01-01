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رسميًا - الاتفاق السعودي يتعاقد مع أسامة الحدادي

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التونسي لعب لمدة موسمين ونصف في الدوري الفرنسي لحساب ديجون

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميًا، تعاقده مع التونسي أسامة الحدادي؛ المحترف في صفوف ديجون الفرنسي، لمدة أربعة مواسم، تنتهي بنهاية موسم 2022-2023.

وأوضح النادي في بيان الرسمي أن توقيع العقود سيتم بشكل نهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي، الذي سوف يجريه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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الظهير الأيسر التونسي بدأ مسيرته الكروية في نادي الأفريقي التونسي، قبل أن يخرج للاحتراف في الدوري الفرنسي بيناير 2017.

وخاض صاحب الـ27 عامًا 84 مباراة بقميص ديجون، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وعلى المستوى الدولي، لعب الحدادي 15 مباراة بقميص منتخب تونس، بداية من عام 2015، منها مباراة وحيدة في كأس العالم روسيا 2018 أمام بنما.

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