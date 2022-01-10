بعد أن فجر الاتحاد قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية مفاجأة من العيار الثقيل بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، أعلن عن مفاجأة جديدة الليلة، في ثاني صفقاته الشتوية.

مهاجم النصر أولى ضربات العميد:

العميد تعاقد مع حمد الله في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ النصر عقد اللاعب بشكل مفاجئ، لأسباب قانونية وشرعية، بحسب ما جاء في بيان العالمي، لكن دون الكشف عن تفاصيل.

حمد الله ينتظر أن يحصل الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية كي يظهر في أولى مبارياته الرسمية مع النمور خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير، اقترب النادي الجداوي من حسم ملف الكفاءة المالية من خلال تسديدة كافة الديون المتراكمة عليه، مع الاتفاق على جدولة بعض منها.

ما هي ثاني مفاجآت الاتحاد الشتوية؟

الاتحاد أعلن قبل قليل، تعاقده مع أحمد شراحيلي؛ مدافع الشباب السعودي، لمدة ثلاث سنوات، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-25.

وكان التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الليث الأبيض في بداية يناير الجاري، على أن ينضم للاتحاد بنهاية الموسم الجاري إلا إذا نجحت إدارة النمور في شراء المدة المتبقية بعقده مع الشباب.

شراحيلي اتحادي حتى 2025 ✍️ pic.twitter.com/cyobiEOCTi — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 10, 2022

الشباب يصدر بيانًا رسميًا بشأن شراحيلي:

قبل ساعات من إعلان الاتحاد التعاقد مع مدافعه الجديد، أصدر الشباب بيانًا رسميًا، أعلن خلاله رفض شراحيلي تجديد عقده، مبلغًا إدارة النادي بالتوقيع لنادٍ آخر.

الشباب أوضح أنه تم الاتفاق مع المدافع أكثر من مرة على تجديد العقد من قبل خالد البلطان؛ رئيس النادي، لكن بالغ اللاعب في مطالبه المادية، ورغم موافقة الإدارة، والاتفاق على توقيع العقد أمس الأحد، إلا أن شراحيلي فاجأهم بالاعتذار عن التجديد.

وأكدت إدارة الليوث أن الفريق لن يتأثر برحيل أي لاعب، مشددة على رفضها المزايدات من قبل اللاعبين أو الوكلاء.

ماذا قدم شراحيلي مع الشباب؟

شراحيلي كان قد انضم لليث الأبيض في صيف 2019 قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر.

وخلال تلك الفترة، شارك اللاعب في 61 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

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