رسميًا .. الاتحاد يعلن التعاقد مع طارق حامد

لاعب وسط الزمالك لاعبًا بالاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد، عن التعاقد رسميًا مع المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليكون أولى صفقات العميد الأجنبية في صيف 2022.

الاتحاد يتعاقد مع طارق حامد

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو تقديمي لصفقة طارق حامد، ليكون أولى صفقات العميد الأجنبية خلال صيف 2022.

وعلق الاتحاد على الفيديو المنشور قائلًا: "المحارب الفرعوني بقى نمر"، وفي الفيديو الآخر: "أهلًا بالجامد طارق حامد".

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وبذلك يُصبح طارق حامد لاعبًا في نادي الاتحاد بشكل رسمي، بعدما وقع على عقود انتقاله إلى العميد منذ فترة، ولكن أزمته مع نادي الزمالك تسببت في تأخر الصفقة.

ما هي تفاصيل أزمة الزمالك وطارق حامد؟

انتهى عقد طارق حامد مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الماضي، ولكنه لم يوافق على تمديده، ليدخل في أزمة مع الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وبعدما دخل اللاعب الفترة الحرة، قام بالتوقيع على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد، ولكن نادي الزمالك تمسك باستمرار طارق حامد حتى نهاية عقده.

هذا بالإضافة إلى أن حامد تهرب من المشاركة في المباريات الفترة الماضية بداعي الإصابة، لتقوم الإدارة بتوقيع عقوبة وصلت إلى 8.5 مليون جنيه.

ووافق حامد على العقوبة الموقعة، ليحصل على المخالصة المالية الخاصة به، وينتقل إلى نادي الاتحاد بشكر رسمي.