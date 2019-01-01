رسميًا - الاتحاد يجدد عقد لويس سييرا
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا تجديد عقد مدربه التشيلي لويس سييرا لمدة موسم آخر، لينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.
التشيلي نجح ليلة أمس السبت، في قيادة العميد للبقاء رسميًا في الدوري السعودي للمحترفين بعدما كان يصارع الهبوط.
بقاء الاتحاد جاء بعد تحقيق الفوز أمام الفتح بسداسية مقابل هدفين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
كان سييرا قد تولى المسؤولية الفنية للنمور في منتصف الموسم الجاري وتحديدًا في فبراير الماضي.
🎬 | يا الاتحاد ارقا سما— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 11, 2019
غناء الفنان : @7sainaljassmi
كلمات الشاعر : @atallahfarhanhttps://t.co/oKoiXIG3np#انا_الاتحاد#ForeverAFighter pic.twitter.com/nQntBCVwur
وخلال 15 مباراة قاد بهم سييرا الاتحاد، حقق العميد الفوز في 11 منها، وتعادل مرتين، وتلقى هزيمتين.
يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة.
ليس فقط اللاعبين يتضامنون معك.. جماهير الاتحاد بجانبك أيضًا يا @fahad_almowalad— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 11, 2019
جمهور #الاتحاد بعد الفوز على الفتح يهتف " يا فهودي " 🗣️
(@alaa_saeed88 :📽️)pic.twitter.com/JtHznnYN7k