رسميًا | الاتحاد يتعاقد مع كونترا لخلافة كاريلي

النادي غير المدرسة اللاتينية بالأوروبية

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا تعاقده مع الروماني كوزمين كونترا لتدريبه خلفًا للمقال فابيو كاريلي، وأوضح حساب النادي الرسمي على تويتر أن العقد يمتد لموسم واحد فقط.

كونترا سيكون أمامه فترة أسبوعين تقريبًا للتعرف على اللاعبين ومحاولة نقل أفكاره الفنية والتكتيكة لهم، قبل مواجهة أبها يوم 11 سبتمبر القادم في رابع جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ما هي أبرز محطات كونترا قبل تدريب الاتحاد؟

المدرب صاحب الـ45 عامًا بدأ مسيرته التدريبية عام 2010 حين تولى مهمة تدريب فريق تيميشورا الروماني الذي كان يلعب له، وقد انتقل بعدها بعام واحد لتدريب شباب خيتافي في إسبانيا.

كونترا أشرف على تدريب عدة أندية فيما بعد أبرزها خيتافي وألكوركون الإسبانيين بجانب دينامو بوخارست الروماني وقد تُوج معه بكأس رومانيا موسم 2016-2017، بعدما كان قد فاز به موسم 2012-2013 مع بيترولول.

📝 كوزمين كونترا يقود العميد pic.twitter.com/GuyXaYeo4n — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 29, 2021

المدرب الذي يُفضل طريقة لعب 4-2-3-1 أشرف على تدريب منتخب رومانيا خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى نوفمبر 2019، وقد قاده خلالها في 24 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 5.

لماذا أقيل كاريلي من تدريب الاتحاد؟

الاتحاد كان قد أعلن رسميًا فجر الإثنين الماضي إقالة كاريلي من منصبه بعد أقل من 48 ساعة على خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت الماضي في المغرب، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 4-4.

النادي أوضح أن قرار الإقالة كان صعبًا لكن اتخاذه كان بناءً على أسباب قوية دفعت الإدارة للمضي قدمًا به رغم تبعاته الصعبة، وأبرزها تمسك المدرب بقراراته الفنية ورفضه ملاحظات الإدارة وحديثه عن عدم الحاجة إلى مهاجم رغم علمه بمفاوضات النادي مع مهاجم جديد .

الفريق الجداوي كان قد عين المدرب السعودي حسن خليفة لتدريب الفريق مؤقتًا، وقد نجح في قيادته للفوز على الفيصلي في المجمعة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

كيف كانت مسيرة كاريلي مع الاتحاد؟

المدرب البرازيلي تولى تدريب الاتحاد في فبراير 2020 بعد مسيرة جيدة جدًا في بلاده، وقد قاد الفريق في 44 مباراة من الدوري السعودي حقق الفوز في 20 وخسر 9 وتعادل في 15 مباراة.

سجل الفريق تحت قيادته 67 هدفًا وتلقى 43، وجمع 75 نقطة، وقد أحدث ثورة في الفريق بنقله من مراكز الصراع على الهبوط في الموسمين السابقين إلى المركز الثالث لموسم 2020-2021.

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