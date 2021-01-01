رسميًا.. الاتحاد الويلزي يستبعد جيجز من يورو 2020 بعد الاعتداء على امرأتين!

القضاء ينظر إلى الأمر..

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم أن ريان جيجز لن يكون مدربًا لمنتخب ويلز في كأس الأمم الأوروبية 2020 الصيف المقبل.

وأتى القرار على خلفية الاتهامات الموجهة إلى أسطورة مانشستر يونايتد من قبل الادعاء الملكي البريطاني بقيامه بالاعتداء على امرأتين.

الواقعة تعود إلى شهر نوفمبر الماضي عندما استدعت سيدتان الشرطة على خلفية تعرضها للاعتداء من جيجز، وأحدهما ذهبت إلى المستشفى من أجل العلاج.

على هذا الأساس، سيمثل جيجز أمام القضاء في 28 أبريل الجاري، ومعه أتى قرار الاتحاد الويلزي بالاستغناء عن خدماته مؤقتًا.

إعلان الاتحاد الويلزي شمل اسم بديل جيجز، حيث سيتولى روبرت بيج المسؤولية وسيساعده في المهمة ألبرت ستويفنبرج.

بيج كان نفسه من أدار تأهل منتخب ويلز إلى المستوى الأعلى لبطولة دوري الأمم الأوروبية، وخاض معهم تصفيات كأس العالم 2022 أثناء إيقاف جيجز.

الجدير بالذكر أن منتخب ويلز سيلعب في اليورو المقبل بمجموعة نارية تضم كلًا من سويسرا وتركيا والعملاق إيطاليأ.