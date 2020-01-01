رسميًا .. الاتحاد المصري يعلن موعد استئناف الدوري الممتاز

استئناف الدوري المصري الممتاز مرة أخرى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد عودة الدوري المصري الممتاز، بداية شهر أغسطس المقبل بعد توقفه لفترة طويلة.

وكان الدوري المصري الممتاز قد توقف خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، خوفًا على سلامة الجميع.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، منذ قليل، عن انطلاق الدوري المصري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل بمؤجلات البطولة.

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وجاء البيان على النحو التالي: "حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020".

وأضاف البيان: "أكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدًا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام".

وسيتم تحديد باقي المواعيد في البطولة عقب إعلان الكاف بشكل رسمي عن مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.