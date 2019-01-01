رسميًا - الاتحاد المصري يعلن تقديم التماس للكاف لرفع الإيقاف عن جريشة

لقاء الوداد والترجي تسبب في إيقاف جهاد جريشة لمدة ستة أشهر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أنها ستتقدم بالتماس إلى الاتحاد الأفريقي "كاف"، لرفع الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة.

الاتحاد الأفريقي كان قد أصدر قرارًا أمس الثلاثاء، بإيقاف الحكم المصري لمدة ستة أشهر، على إثر أدائه السيء في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وقال عصام عبد الفتاح: "قرار التقدم بالتماس، جاء نظرًا للثقة في موقف جريشة المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، كونه شارك من قبل في إدارة أكثر من بطولة العالمية توجها بكأس العالم الأخيرة".

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وأضاف: "الاتحاد المصري على ثقة كبيرة بأن الاتحاد الأفريقي ولجنة حكامه سينظران بعين الاعتبار للاتماس المقدم من جانبنا، خصوصًا أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد على أن جريشة قد أدار مباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة".

يذكر أن قرار الإيقاف جاء بعد تقدم الاتحاد المغربي باحتجاج رسمي إلى الكاف، مستندًا إلى إلغائه هدف للوداد وعدم احتساب ضربة جزاء أخرى بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بجانب طرد قائد الفريق إبراهيم النقاش إثر تحصله على إنذارين في غضون خمس دقائق.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بالمغرب، على أن يقام لقاء الإياب في 31 من الشهر الجاري، على ملعب رادس.