رسميًا .. الاتحاد المصري يعتذر عن عدم استضافة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز

المباراة تأجلت لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذاره بشكل رسمي عن استضافة مواجهة الوداد المغربي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، بعد تغيير موعدها للمرة الثانية.

المباراة كان من المقرر أن تقام في 13 من فبراير الجاري، إلا أن الحكومة المغربية ترفض استضافة الفريق الجنوب إفريقي، في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وتحدد للقاء موعد جديد في 19 من فبراير الجاري، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن اليوم الأربعاء، تأجيله إلى أجل غير مسمى، في ظل عدم ملائمة الموعد مع كايزر تشيفز.

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا رسميًا، ليعتذر عن عدم استضافة اللقاء، جاء فيه: "نعتذر لكل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي عن عدم استضافة اللقاء، بسبب عدم ملائمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة".

يذكر أن المباراة تأتي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، إذ يقع الفريقان بالمجموعة الثالثة رفقة هورويا كوناكري الغيني وبيترو أتلتيكو الأنجولي.