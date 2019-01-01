رسميًا - الاتحاد الكويتي يعلن عن المشاركين بالنسخة المقبلة من البطولة العربية

ثلاثة أندية كويتية تشارك في كأس محمد السادس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن الثلاثي المشارك في النسخة المقبلة من البطولة العربية تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

النسخة الماضية من البطولة أقيمت تحت اسم كأس زايد للأندية الأبطال، وتوج بها النجم الساحلي التونسي بطلًا بعد التغلب على الهلال السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد.

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وأوضح الاتحاد الكويتي أن أندية الكويت والسالمية والعربي هم من سيشاركون بكأس محمد السادس، على أن يتم توقيع عقد المشاركة مع الاتحاد العربي لكرة القدم بعد غدٍ الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع بمقر الاتحاد الكويتي ممثلين من الثلاثة أندية وطلال آل الشيخ؛ مدير البطولة ومستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بجانب الأمين العام المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.

السالمية شارك في النسخة الماضية من كأس زايد، لكنه ودع من دور المجموعات بهزيمتين أمام الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي وفوز وحيد أمام أساس تيليكوم الجيبوتي.

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أما الكويت فتم إقصائه من دور الـ32 بالهزيمة أمام الإسماعيلي المصري ذهابًا 2-0 وإيابًا بركلات الترجيح 4-2.

بينما كان الممثل الثالث عن الكويت هو القادسية، وأطاح به الزمالك المصري من دور الـ32، فيما لم يشارك العربي.

يذكر أن قرعة دور الـ32 لكأس محمد السادس من المقرر أن تقام أحد يومي 23 أو 24 من يوليو المقبل، على أن تنطلق البطولة في 20 من أغسطس.