رسميًا .. الاتحاد القطري يعلن موعد عودة النشاط الكروي

الاتحاد القطري يعلن الموعد النهائي لاستئناف النشاط الكروي.

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن موعد عودة دوري نجوم قطر، بعد فترة التوقف الذي شهده، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد القطري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن باقي الموسم الكروي، سيستأنف بداية من 24 يوليو المقبل، وذلك بعدما تم اتخاذ قرارًا بإيقافه خلال شهر مارس الماضي.

الاتحاد القطري اتخذ قرارًا بإيقاف النشاط الكروي يوم 14 مارس الماضي، بعد ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في البلاد.

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وأكد الاتحاد القطري لكرة القدم، على أن الدوري سيعود من يوم 24 يوليو، على أن ينتهي في 26 أغسطس المقبلين، وذلك بعد التوقف الطويل الذي شهده الدوري.

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ويتصدر نادي الدحيل ترتيب فرق الدوري القطري برصيد 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الريان صاحب المركز الثاني، و10 نقاط عن السد الثالث، حيث يتبقى 5 جولات على نهاية الدوري.

وتأهل كلًا من العربي والأهلي والسد والريان إلى نصف نهائي كأس نجوم قطر، حيث من المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي بعد عودة نشاط الدوري للانتظام من جديد.