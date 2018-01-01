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رسميًا - الاتحاد العربي يعلن تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري والهلال

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مواجهة قوية للاتحاد أمام الهلال في بطولة زايد

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مواجهة الهلال السعودي والاتحاد السكندري، ضمن مباريات دور ربع النهائي من كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وكانت القرعة التي أجريت الأسابيع الماضية، أوقعت الاتحاد في مواجهة الهلال في منافسة قوية للغاية، في الأمتار الأخيرة من البطولة.

وجاء تأجيل مواجهة الاتحاد والهلال، بعد اتفاق إدارتي الناجيين، لما يتوافق مع مواعيد مبارياتهم في الفترة المقبلة، حيث تم تعديل موعد لقاء الذهاب فقط.

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وجاء الإعلان الرسمي عن تأجيل المباراة على النحو التالي: "بناءً على اتفاق إدارتي ناديي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الناديين في دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال".

وأضاف: "فقد تم تعديل موعد المباراة لتقام يوم السبت 16 / 2 / 2019، وذلك بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم".

وكان الاتحاد السكندري نجح في الإطاحة بمواطنه الزمالك من منافسات البطولة في دور الـ16 بركلات الترجيح، بينما صعد الهلال على حساب النفط العراقي.

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