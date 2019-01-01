رسميًا - الاتحاد السكندري يضم إسلام جمال من الزمالك

الاتحاد السكندري يدعم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن إتمام التعاقد مع إسلام جمال مدافع نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إسلام جمال كان يلعب في صفوف طلائع الجيش الموسم الماضي على سبيل الإعارة، من نادي الزمالك.

طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أشاد بالصفقة وأيضًا قدرات إسلام جمال الفنية والبدنية، والتي ستفيده مع الفريق.

منتخب أرعب قارة بأكملها 🇪🇬🔝



هل تراه الجيل الأفضل في تاريخ الكرة المصرية؟ pic.twitter.com/VWvX00PRDX — جول مصر (@goaleg) July 17, 2019

ووجهت إدارة نادي الاتحاد السكندري، الشكر إلى إدارة الزمالك، بعد الموافقة على انتقال إسلام جمال إلى صفوف زعيم الثغر.

ويستعد الاتحاد السكندري للمشاركة الموسم المقبل في بطولة كأس الأندية العربية الأبطال، رفقة الإسماعيلي، ليمثلان مصر في البطولة.