رسميًا .. الاتحاد السعودي يعلن مواعيد التسجيل لموسم 2020-2021

تعرف على مواعيد التسجيل الجديدة بالمسابقات السعودية.

أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد فترتي التسجيل الأولى والثانية، بالموسم الرياضي المقبل 2020-2021 بالمملكة العربية السعودية.

وتسبب توقف النشاط الكروي بالمملكة العربية السعودية الفترة الماضية، في تأخر انطلاق فترة تسجيل الموسم الجديد، نظرًا لعدم انتهاء الموسم الحالي حتى الآن.

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ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مواعيد فترتي التسجيل الأولى والثانية للموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

واستقرت لجنة الاحتراف على فتح فترة التسجيل الأولى بداية من يوم 15 أغسطس الجاري، على أن تنتهي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 25 أكتوبر القادم.

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وتنتهي فترة التسجيل الأولى في مسابقة دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى يوم 31 أكتوبر، وفي دوري الدرجة الثانية يوم 6 نوفمبر.

أما عن فترة التسجيل الثانية "الشتوية"، ستبدأ من 11 يناير 2021 وتنتهي يوم 7 فبراير من نفس العام.