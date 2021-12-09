رسميًا .. الاتحاد الجزائري يحسم موقفه من شكوى مباراة مصر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، موقفه النهائي والرسمي من تقديم شكوى بشأن مباراة محاربي الصحراء أمام مصر، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وكانت قناة "الكأس" القطرية قد نشرت خبرًا، تؤكد فيه على أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرر تقديم احتجاج ضد هدف منتخب مصر أمام الخُضر.

ما قصة احتجاج الجزائر على هدف مصر؟

قناة الكأس القطرية كانت قد أشارت أمس الأربعاء إلى اتخاذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرارًا بتقديم احتجاج ضد هدف مصر أمام الخُضر خلال مباراة الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن السبب هو خروج الكرة من الملعب قبل لعب التمريرة العرضية التي أدت في النهاية لاحتساب ركلة جزاء لمصر، ونشر تويتر قناة الكأس صورة تُوضح اللقطة.

الجزائر كانت قد تقدمت بالهدف الأول بواسطة محمد أمين توجاي خلال الشوط الأول، لكن عمرو السولية نجح في الحصول على ركلة جزاء خلال الشوط الثاني، وقد نفذها بنفسه وترجمها لهدف التعادل.

مصر ستُواجه الأردن في مباراة دور الـ8 فيما ستصطدم الجزائر مع المغرب الذي يراه العديدون المنتخب الأفضل في دور المجموعات.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم احتجاج للجنة المنظمة لـ #مونديال_العرب بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب #مصر pic.twitter.com/4nh0XTscqB — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 8, 2021

ما هو رد الاتحاد الجزائري النهائي حول تلك الشكوى؟

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا، يكشف خلاله عن موقفه من تقديمه شكوى بخصوص مباراة الجزائر أمام مصر.

وجاء نص البيان كالآتي: "يفند الاتحاد الجزائري لكرة القدم الشائعات التي تم ترويجها حول خبر تقديمه شكوى للجنة المنظمة (فيفا)، بخصوص مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب فيفا قطر 2021".

"والتي جمعت بين المنتخبين الجزائري والمنتخب المصري، وكانت بعض المصادر روجت لخبر تقديم طعن للجنة المنظمة بخصوص ضربة الجزاء، التي أعلن عنها الحكم، وهو ما ينفيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم جملة وتفصيلًا".

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