رسميًا - الاتحاد التركي يوقف النني 3 مباريات ويغرمه ماليًا

النني تعرض للطرد في أول مباراة له مع بيشكتاش

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم، قراره بشأن الدولي المصري محمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي بعد طرده أمام غازي عنتاب.

وكان النني قد انتقل من أرسنال إلى بيشكتاش التركي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الجانرز.

وتعرض النني للطرد في أولى مبارياته مع فريقه الجديد بيشكتاش في الدوري التركي أمام غازي عنتاب بعد الاعتداء على لاعب الخصم.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف النني 3 مباريات بسبب الواقعة بجانب تغريمه 13 ألف ليرة.

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وبذلك يغيب النني عن مباريات فريقه أمام طرابزون سبور وألانيا سبور، حيث غاب عن المواجهة الماضية أمام باشاك شهير.

وانتقل النني لمدة عام واحد فقط إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء للنادي التركي.