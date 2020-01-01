رسميًا | الاتحاد الإيطالي يضع سيناريوهات بديلة لحسم الدوري

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يضع عدة سيناريوهات بديلة من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي، حال تكرر التوقف بسبب فيروس كورونا.

اتخذ مجلس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عدة قرارات هامة بشأن السيناريوهات البديلة لاستئناف الدوري خلال المرحلة المقبلة، في ظل تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي من الاتحاد الإيطالي، أكد خلاله أن السيناريوهات المطروحة في الوقت الحالي سيتم الاعتماد عليها حال أجبرت الحكومة البطولة على التوقف.

وكتب الاتحاد في بيانه: "مقترح رئيس الاتحاد تم التصويت عليه من قبل الأغلبية، حيث سيتم اعتماد التصفيات حال توقفت البطولات من جديد بسبب فيروس كورونا".

المزيد من الفرق

وأضاف: "تم وضع سيناريوهات أخرى سيتم فيها تحديد أصحاب المراكز في جدول الترتيب لكن دون تسمية البطل حال أصبح ذلك التوقف جبري وبشكل نهائي".

سيكون السيناريو الأول حال تكرر التوقف بسبب الفيروس المميت هو الاتجاه للتصفيات بين الفرق المتنافسة على مراكز البطولات الأوروبية أو الهبوط.

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أما السيناريو الثاني فسيتم الاعتماد عليه حال أصبح التوقف جبري وبشكل نهائي، حيث تم وضع خوارزمية إلكترونية من أجل ترتيب فرق الدوري الإيطالي بناءً على معدل أداء كل فريق.

ولن يتم تحديد البطل في السيناريو الثاني، حيث سيتم الاكتفاء بتحديد الفرق الصاعدة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والفرق الهابطة.

كما تم الاستقرار على صعود الثلاثي مونزا وفينشنزا وريجينا من الدرجة الثانية في الموسم المقبل، بالتصويت بين أعضاء المجلس.

جدير بالذكر أن الدوري الإيطالي سيعود بشكل رسمي بداية من الـ 20 من يونيو الجاري، على أن تقام مباريات الكأس في الأسبوع القادم.