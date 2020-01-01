رسميًا .. الاتحاد الإنجليزي يقر تخفيض راتب ساوثجيت ويحدد نسبتها

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعلن عن تخفيض المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تخفيض راتب مدربه جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ضمن حملة لتخفيض الرواتب في المؤسسة بسبب جائحة كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الإنجليزي وألقاه مارك بيلينجهام الرئيس التنفيذي له، وأكد من خلاله عن تخفيض رواتب عدد كبير من الموظفين.

وقال بيلينجهام: "بمجرد ظهور الفيروس قمنا بالعديد من الإجراءات الوقائية وأوقفنا البطولات الخاصة بنا، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، ولا يوجد وقت محدد يمكننا أن ننتظر عودتهم فيه".

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وأضاف: "الخسائر المادية للاتحاد الإنجليزي وصلت لحوالي 100 مليون استرليني، ومن السهل أن تتجاوز ذلك الرقم لـ 150 مليون بحسب ما تقرره الحكومة من إجراءات مستقبلية".

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وأردف: "كما هو الحال في العديد من المؤسسات حول الدولة قمنا بإعادة التفكير في وضعنا المادي خلال تلك الفترة التي تشهد العديد من التحديات، لنستطيع دعم الاتحاد وموظفيه".

وأكمل: "اقترحنا أن يتم تخفيض راتب كل من يحصل على أكثر من 50 ألف استرليني في العام بنسبة 7.5% بشكل مؤقت، ولأن من يحصل على رواتب أعلى يجب أن يتمتع بالمزيد من المسؤولية سيتم تخفيض 15% من راتبه، بينما المرتبات الأكبر على الإطلاق سيتم تخفيضها بنسبة 30%".

التخفيضات ستكون لمدة ثلاثة أشهر وبكل تأكيد قابلة للتمديد في الفترة التالية بحسب ما ستقرره الحكومة الإنجليزية من إجراءات في مكافحة فيروس كورونا المميت والتي سيترتب عليها تحديد موقف البطولات الكروية من العودة.

جدير بالذكر أن نصيب جاريث ساوثجيت من التخفيضات سيكون حوالي 225 ألف جنيه استرليني في الشهر لمدة ثلاثة أشهر.