رسميًا - الاتحاد الإنجليزي يعاقب كلوب بسبب تعليقه على التحكيم

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بسبب تعليقاته على التحكيم ويغرم المدرب الألماني 45 ألف جنيه استرليني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن معاقبة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بسبب تعليقاته على الحكام.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الإنجليزي وأكد خلاله أن تصريحات كلوب بعد مواجهة وست هام في الدوري استوجبت تغريمه ماديًا.

وتم تغريم كلوب بمبلغ مالي يقدر بـ 45 ألف جنيه استرليني وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية فالمدرب الألماني قد قبل بالعقوبة التي وقعت عليه.

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وكان يورجن كلوب قد اتهم الحكم كيفين فريند بمحاباة فريق وست هام ومنحه أفضلية على ليفربول في المباراة التي جمعتهما قبل أيام، رغم استفادة فريقه من هدف جاء من تسلل.

وقال كلوب وقتها: "هناك العديد من التساؤلات في الوقت الحالي لقد كان هناك مواقف عديدة بها شك وقام باحتسابها لهم رغم انها كانت تحتمل قرارات أخرى".

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وأضاف: "أعلم أن الحكم ربما كان يحاول أن يوازن الأمور بعد الخطأ الذي وقع فيه بالشوط الأول من المباراة"، مشيرًا لهدف الريدز الأول.

جدير بالذكر أن تلك المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما تم تغريم كلوب 8000 جنيه استرليني اضافية لاقتحام الملعب احتفالًا بهدف أوريجي ضد إيفرتون.