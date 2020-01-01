رسميًا .. الاتحاد الإنجليزي يرفض مشروع "الصورة الكبيرة"

فكرة مانشستر يونايتد وليفربول لن تتحقق

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي مشروع "الصورة الكبيرة" المقدم من جانب فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد.

مشروع الصورة الكبيرة يهدف لتقليل عدد فرق البريميرليج إلى 18 وإلغاء بطولة كأس الرابطة وكذلك الدرع الخيرية.

المزيد من الفرق

كما يضم المشروع صلاحيات أكبر للفرق التسعة الكبار في البريميرليج وهم مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، آرسنال، توتنهام، إيفرتون، وست هام، وساوثامبتون.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانًا رسميًا يؤكد رفضه المشروع بصورة قاطعة على أن يتم العمل سويًا مع فرق البريميرليج كاملة والاتحادات الفرعية لبحث سبل تطوير البطولة وحل الأزمات المالية الناتجة عن جائحة كورونا.

كما أشار الاتحاد إلى أنّه سوف يتم تخصيص ميزانية إنقاذ لفرق الدرجة الثانية والثالثة في إنجلترا لحل الأزمات الاقتصادية التي تعرضوا لها بسبب فيروس كورونا.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ الاتحاد سوف يخصص ميزانية تصل إلى 50 مليون إسترليني لأجل دعم فرق الدرجة الثانية والثالثة.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم الإنجليزية ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لذلك، إذ أكد الاتحاد ضرورة الاطمئنان على سلامة الجماهير قبل أي اعتبارات أخرى.

جدير بالذكر أنّ مشروع "الصورة الكبيرة" واجهة انتقادات كثيرة من فرق الدوري الإنجليزي لأنّه يمنح صلاحيات للفرق الكبرى على حساب باقي الأندية.