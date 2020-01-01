رسميًا .. الاتحاد الإنجليزي يرد على تهديد كلوب

الاتحاد الإنجليزي يتكفل بحق الرد على هجوم كلوب

تكفل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بحق الرد على الانتقادات اللاذعة، التي وجهها مدرب ليفربول يورجن كلوب، لمنظومة كرة القدم الإنجليزية برمتها.

وأثار المدرب الألماني عاصفة من الجدل بتصريحاته النارية، التي أدلى بها بعد التعادل مع شوروسبري بهدف لمثله في كأس الاتحاد الإنجليزي، وصلت لحد التهديد بعدم حضور مباراة الإعادة المقرر لها يوم 4 فبراير على ملعب "أنفيلد روود".

وأرجع كلوب السبب، لعدم استفادة ناديه من العطلة الشتوية المقرر لها في بداية فبراير، لذا أعطى تلميحات لإمكانية إرسال نيل كريتشلي وفريقه الشاب، لخوض مباراة الإعادة.

وردًا على هذا التصريحات، نشر موقع الاتحاد الإنجليزي هذا البيان "لقد بذل الاتحاد الإنجليزي جهدًا كبيرًا لمنح اللاعبين استراحة في منتصف الموسم، حيث كان يعمل بشكل وثيق مع رابطة الدوري الإنجليزي والأندية، وهي إضافة كبيرة وهامة للكرة الإنجليزية واقترحت لإفادة الأندية ولاعبينا".

وأضاف البيان "لقد أعاد اتحاد كرة القدم تحديد موعد الدور الخامس إلى منتصف الأسبوع وحذف مباريات إعادة الدور الخامس من جدول الموسم، لإيجاد موعد استراحة اللاعبين السنوية في منتصف الموسم".

وتابع "ونؤكد أنه قبل بداية موسم 2019 -2020، قبلت الأندية عملية إقامة مباريات إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي عند الحاجة، وينبغي أن تُلعب في الأسبوع الأول من استراحة منتصف الموسم".

وختم البيان "هذا القرار لن يؤثر إلا على عدد محدود للغاية من الأندية بسبب تقسيم مباريات الدوري الإنجليزي في استراحة منتصف الموسم".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيكون على موعد مع وست هام يونايتد غدًا الأربعاء على الملعب "الأولمبي"، في اللقاء المؤجل بينهم من الجولة الـ18 للبريميرليج، الذي يتصدره الريدز بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه.