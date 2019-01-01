رسميًا - الاتحاد الإفريقي يقرر إعادة الإسماعيلي لدوري الأبطال

الإسماعيلي يعلن عودته لدوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة فريق النادي الإسماعيلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تم استبعاده من البطولة مؤخرًا، عقب مباراة الإفريقي التونسي.

مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، شهدت شغبًا جماهيريًا، تسبب في عدم استكمال المباراة، بسبب قيام الجماهير بإلقاء زجاجات المياة والحجارة على الحكم المساعد.

الإسماعيلي أعلن عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن عودة فريقه لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قبول التظلم من قبل الاتحاد الإفريقي.

رسمياً .. النادي الاسماعيلى يعود الى البطولة الافريقية بعد قبول التظلم ضد القرارات الظالمة التى تعرض لها عقب لقاء الافريقي التونسي .#WeAreBack#CAF pic.twitter.com/Eit8omYPCz — Ismaily SC (@ismailyofficial) February 10, 2019

الحساب الرسمي للإسماعيلي قال: "رسميًا.. النادي الإسماعيلى يعود الى البطولة الافريقية بعد قبول التظلم ضد القرارات الظالمة التى تعرض لها عقب لقاء الافريقي التونسي".

ويقع الإسماعيلي بالمجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا فريقي مازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينية الجزائري.

يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي، باستبعاد الإسماعيلي، بسبب الشغب الجماهيري، الذي أدى لعدم استكمال المباراة