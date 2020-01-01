رسميًا - الاتحاد الإفريقي يعلن موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

الاتحاد الإفريقي يقدم موعد لقاء الزمالك ومازيمبي

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، نادي الزمالك لتحديد موعد مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي عدل لقاء الزمالك ومازيمبي بسبب خطاب من الجهات الأمنية للكاف، بسبب تواجده يوم 25 يناير الجاري حيث يتوافق معه عيد الشرطة.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك بموعد المباراة الجديد بعد تعديله دون تحديد الملعب الذي سوف يستضيف اللقاء الفاصل.

وحدد الكاف يوم 24 يناير الجاري، لمواجهة الزمالك ومازيمبي، بسبب خطاب الأمن الذي طالب تعديل الموعد الذي كان محددًا في يوم 25 من نفس الشهر.

ولم يحسم نقل المباراة من ستاد السلام إلى ستاد القاهرة، كما طلب الزمالك مؤخرًا، حيث لم يحدد الاتحاد الإفريقي مكان المباراة حيث اكتفى بتحديد موعدها.

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ويسعى الزمالك لحسم التأهل إلى الدور المقبل، حيث في حالة الفوز يصعد مباشرة دون الانتظار للجولة الأخيرة الذي سيواجه بها بريميرو دي أوجوستو في أنجولا.

ويتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 10 نقاط ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة والهزيمة في أخرى.