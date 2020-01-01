رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يعلن موعد إقامة دوري الأبطال

المباريات كلها ستقام في مدينة لشبونة البرتغالية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، عن موعد ومكان إقامة المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كرة القدم توقفت بشكل نهائي في مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي، قبل أن تعود الحياة من جديد هذا الشهر بالنسبة للدوريات المحلية.

والآن جاء الدور على المسابقات الأوروبية، حيث أكد يويفا بعد المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده اليوم، عن عودة دوري الأبطال من جديد.

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واستقر الاتحاد على إقامة ربع نهائي البطولة ونصف النهائي والمباراة النهائية وما تبقى من دور الثمانية في مدينة لشبونة البرتغالية، من يوم 12 إلى 23 أغسطس 2020.