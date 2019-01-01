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دوري أبطال أفريقيا

رسميًا - الاتحاد الأفريقي يقرر استبعاد الإسماعيلي من دوري الأبطال

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جماهير الدراويش أطاحت بفريقها من البطولة
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استبعاد الإسماعيلي بشكل نهائي من دوري أبطال أفريقيا النسخة الجارية، إثر الأحداث التي شهدتها مواجهته أمام الأفريقي التونسي.

وكانت مواجهة الدراويش أمام الفريق التونسي قد تم إلغائها من قبل حكم اللقاء، بعد أحداث شغب من قبل الجماهير الإسماعيلاوية في الدقيقة 83، وقتما كان الأفريقي متقدمًا بثنائية مقابل هدف وحيد.

كاف أوضح في بيان رسمي أنه اتخذ قراره بناءً على اللوائح والقوانين المنصوص عليها، حيث أجبر حكم المباراة على إلغائها بعد إلقاء جماهير الدراويش الحجارة داخل أرض الملعب، وأجريت محاولات لاحتواء الموقف قبل إلغاء اللقاء إلا أنها جميعها باءت بالفشل.

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وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أنه وبناء على لوائحه فقد تقرر إلغاء نتائج الإسماعيلي في البطولة، حيق تنص اللوائح على إلغاء نتائج الفريق المستبعد حال عدم خوضه نصف مبارياته.

الإسماعيلي واجه في الجولة الأولى مازيمبي الكونغولي وتلقى الهزيمة أمامه، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى أمام الأفريقي قبل أن يتم إلغاء المباراة.

ووفقًا للقرار، فيبقى القسنطيني الجزائري في الصدارة برصيد ست نقاط، يليه الأفريقي ومازيمبي دون أي نقاط.

يذكر أن الإسماعيلي عاد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب دام تسع سنوات، حيث نجح الموسم الماضي في احتلال وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

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