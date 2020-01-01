رسميًا.. الإعلان عن موعد انتخابات برشلونة والرئيس التاريخي يعلن ترشحه

هل سيحدث التغيير حقًا؟

عقد مجلس إدارة برشلونة اجتماعًا مساء الخميس تقرر خلاله أن يتم عقد الانتخابات الجديدة في يومي 21 و22 مارس 2021.

ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، قرر المجلس أن يتم عقد الانتخابات في يومين وهما عطلة نهاية الأسبوع مع إتاحة التصويت في أماكن مختلفة بإقليم كتالونيا.

كما تقرر عقد اجتماع الجمعية العادية للنادي يوم 25 أكتوبر المقبل، وهو نفس يوم مباراة ريال مدريد في الكامب نو، مع التأكيد على احتمالية إلغاء الموعد حال ثبت عدم استيفاء الشروط الصحية.

المزيد من الفرق

وعلى صعيد متصل، أعلن خوان لابورتا، الرئيس التاريخي لبرشلونة، عن ترشحه للانتخابات على مقعد الرئيس، لينضم إلى أربعة مرشحين آخرين أكدوا مشاركتهم في المنافسة.

الأربعة الآخرين هم لويس فيرنانديز آلا وأوجستي بينيديتو وفيكتور فونت وخوردي فاري، بينما يظل موقف الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو مجهولًا حتى الآن.

لابورتا سبق وأن ترشح في انتخابات 2015 أمام بارتوميو، بيد أن الأخير كسب ثقة الناخبين وحلّ الرئيس التاريخي في المرتبة الثانية بـ15.615 صوتًا.

الجدير بالذكر أن لابورتا تولى رئاسة برشلونة بين 2004 و2010 وحقق خلالها إنجازات لا تضاهى أهمها السداسية التاريخية في 2009 ولقبي دوري أبطال أوروبا 2006 و2009.