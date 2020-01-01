رسميًا .. الإصابة تبعد ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ بضعة أسابيع

الهداف البولندي أول الغائبين عن مواجهة الإياب الأوروبية ضد تشيلسي

أصبح في حكم المؤكد، أن يغيب مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي، وذلك بداعي الإصابة التي ألمت به في مباراة الذهاب.

وبحسب ما أعلنه النادي البافاري عبر حسابه على "تويتر"، فإن هداف الفريق سيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن أربعة أسابيع، لإصابته في الركبة.

وجاء نص التغريدة المقتضبة على النحو الأتي "ليفاندوفسكي سيغيب لمدة أربعة أسابيع لإصابته في الركبة في مباراة الأمس ضد تشيلسي".

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وساهم ليفا في الفوز العريض الذي حققه فريقه على حساب مضيفه اللندني، بالتوقيع على رصاصة الرحمة الثالثة في قلب "ستامفورد بريدج"، بعد ثنائية سيرجي جنابري مع بداية الشوط الثاني.

وجاءت إصابة هداف الفريق، بالتزامن مع انتكاسة الفرنسي كينجسلي كومان، التي تسببت في استبداله بالبرازيلي فيليب كوتينيو في منتصف الشوط الثاني لمباراة الأمس.

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لكن بالنسبة لكومان، فكان أوفر حظًا من زميله البولندي، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية أن إصابته بسيطة، وعلى الأرجح ستعيقه عن التدريبات لمدة 5 أيام فقط، وذلك وفقًا لما ذكره المدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

وتمثل إصابة صاحب الـ31 عامًا ضربة موجعة للمدرب فليك، نظرًا لتأثير الكبير في نتائج الفريق البافاري، بفضل أهدافه الـ39 التي سجلها من مشاركته في 33 مباراة منذ بداية الموسم الجاري.

وبذلك، يكون قد تأكد غياب قائد المنتخب البولندي عن الكثير من المباريات الهامة بالنسبة للبايرن في كل الجبهات، منها على سبيل المثال هوفنهايم، أوجسبورج، يونيون برلين، آينتراخت فرانكفورت في حملة الاحتفاظ بالبوندسليجا للعام الثامن على التوالي، فضلاً عن مواجهة شالكه في ربع نهائي الكأس وإياب ثمن نهائي الأبطال.