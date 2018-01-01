رسميًا - الإسماعيلي يعلن الانسحاب من لقاء المقاولون العرب

مجلس الدراويش اتهموا اتحاد الكرة بالكيل بمكيالين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، اليوم السبت، الانسحاب رسميًا من مواجهة المقاولون العرب المقبلة، بسبب ما وصفه بتعنت اتحاد الكرة.

المباراة من المقرر أن تقام في 27 من الشهر الجاري، على استاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

وأصدر مجلس الدراويش بيانًا جاء فيه: "بسبب تعنت اتحاد الكرة والظلم الواضح للنادي الإسماعيلي، والكيل بمكيالين، مجلس الإدارة بالإجماع يقرر الانسحاب من مباراة المقاولون العرب".

وأضاف: "الانسحاب يأتي احتجاجًا على الموقف المخزي من لجنة المسابقات برفض تأجيل المباراة برغم تأجيل مباراة للأهلي لأجل غير مسمى، بسبب لعبه في نفس البطولة.

""الإسماعيلى قد أرسل خطابًا لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل لقاء المقاولون العرب الذى من المقرر أن يقام يوم ٢٧ ديسمبر الحالى، بسبب تعارض موعده مع موعد وصول بعثة الفريق من الكاميرون يوم ٢٦ ديسمبر أى قبل أقل من ٢٤ ساعة من وصول الفريق، وقام الإسماعيلى بإرفاق تذاكر الطيران الخاصة بالبعثة مع خطاب التأجيل، علمًا بأن الرحلة مابين الإقلاع من ياوندى وحتى الوصول للقاهرة تستغرق (١٩ ساعة ) لكن النادى تلقى رد صادم من الاتحاد المصرى برفضه تأجيل اللقاء بدون إبداء أسباب".

بسبب تعنت اتحاد الكرة والظلم الواضح للنادى الاسماعيلى . والكيل بمكيالين

مجلس إدارة النادى الاسماعيلى (بالاجماع) يقرر الانسحاب من مباراة المقاولون العرب احتجاجا على الموقف المخزى من لجنة المسابقات برفض تأجيل المباراة برغم تأجيل مباراة للأهلى لأجل غير مسمى بسبب لعبه فى نفس البطولة — Ismaily SC (@ismailyofficial) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

وقال رئيس الإسماعيلي، في هذا الشأن، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "قرار عدم اللعب هو رد فعل طبيعي على التعنت والظلم الواضح الذي يقع على الفريق، والانسحاب يهدف في المقام الأول لحفظ حقوق وكرامة النادي وجماهير الكرة، التى تعانى من ظلم واضح وغير مبرر فى ظل إصرار المسئولين فى اتحاد الكرة المصرى على إقامة اللقاء برغم معرفتهم بمواعيد الطيران الخاصة بعودة الفريق وحالة الاجهاد الشديدة التى يمر بها اللاعبين ، حيث أدى الفريق ٦ مباريات خلال ٣٠ يوما فى ثلاث دول مختلفة حيث لعب الاسماعيلى أمام الرجاء فى المغرب و ماسيجير فى بوروندى وأخيرا أمام القطن فى الكاميرون".

وكانت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة قد قررت تأجيل مواجهتي الأهلي أمام الإسماعيلي وإنبي المقبلتين، إثر مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الدراويش تأهلوا اليوم إلى دور المجموعات بدوري الأبطال، رغم هزيمتهم أمام القطن الكاميرون بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنهم كانوا منتصرين في الذهاب بثنائية نظيفة.