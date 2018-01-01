رسميًا - الإسماعيلي يبرم أولى صفقاته الشتوية بضم مهاجم سموحة

مجلس الدراويش تعرض لعديد الانتقادات بسبب عدم إبرام صفقات قوية في الصيف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، بشكل رسمي انتقال الناميبي بينسون شيلونجو؛ مهاجم الفريق، إلى نادي الإسماعيلي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان رئيس النادي السكندري قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه لن يتم الاستغناء عن أي من لاعبي الفريق في ظل بحثه عن تصحيح الأوضاع، لتراجع الأداء والنتائج بالموسم الجاري إلا أنه تراجع.

عامر كتب عبر حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسباب قبول عرض الدراويش، حيث كتب: "علاقة سموحة الطيبة مع الإسماعيلي سبب رئيس في تفضيل مجلس إدارة نادي سموحة بيع مهاجم النادي، شيلونجو، للإسماعيلي، بالرغم من وجود خمسة عروض من أندية داخل مصر وخارجها".

وأضاف: "الإسماعيلي كذلك سوف يخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا، نتمنى له التوفيق ونتمنى لشيلونجو كل النجاح".

ويعد الناميبي أولى صفقات الدراويش الشتوية، بعد عديد الانتقادات التي طالت مجلس إدارتهم برئاسة إبراهيم عثمان، لعدم التعاقد مع لاعبين جيدين خلال الميركاتو الصيفي الماضي، رغم رحيل بعض نجوم الفريق.

المهاجم صاحب الـ26 عامًا يلعب في الدوري المصري منذ يناير الماضي، عندما انضم للأسيوطي إلا أنه رحل عنه بنهاية الموسم، بعدما قام تركي آل الشيخ بشراء النادي وتغيير اسمه إلى بيراميدز مع تسريح كافة لاعبيه والتعاقد مع لاعبين جدد.

وخلال 13 مباراة شارك بها المهاجم مع سموحة بالدوري والكأس، سجل أربعة أهداف وصنع هدف وحيد.