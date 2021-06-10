رسميًا .. الأهلي يكشف عن أول الراحلين من بين المحترفين

الأهلي ينهي علاقته مع لوكاس ليما

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي عن أول الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بتوقيع مخالصة مالية.

الأهلي يسعى لتصحيح المسار مرة أخرى، والعودة للمنافسة مرة أخرى على البطولات بداية من الموسم المقبل، بعد الموسم المنصرم الذي ظهر بشكل صادم.

وأعلن الأهلي عن رحيل البرازيلي لوكاس ليما الظهير الأيسر للفريق، بعد توقيع مخالصة مالية معه، حيث يسعى الأهلي لتعديد قائمة المحترفين قبل الموسم الجديد.

وقال الأهلي عبر بيانه: "وقعت إدارة النادي الأهلي مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي لوكاس ليما، متمنين للاعب التوفيق في محطته الاحترافية المقبلة".

وقعت إدارة النادي #الأهلي مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي #لوكاس_ليما ، متمنين للاعب التوفيق في محطته الاحترافية المقبلة. pic.twitter.com/gDlvPexWL9 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 10, 2021

وظهر الراقي في قائمة الأندية التي يتراكم عليها الديون، والتي أعلنتها وزارة الرياضة السعودية مؤخرًا وهو ما يهدد حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

وجاء الأهلي في المركز الثالث كأكثر الأندية تراكمت عليه الديون، حيث يجب أن يسدد 124.383.600 مليون ريال سعودي، وهو ما يضعه في مأزق كبير.