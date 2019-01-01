النتائج المباشرة
الانتقالات

رسميًا - الأهلي يعلن ضم ياسر إبراهيم من سموحة

التعليقات()
ياسر إبراهيم، الصفقة السادسة للأهلي في الشتاء

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي، عن ضم ياسر إبراهيم، مدافع فريق نادي سموحة بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي أكد خلال بيانًا رسميًا على أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات، قام بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ياسر إبراهيم انتقل لصفوف الأهلي لمدة أربع مواسم ونصف موسم، تبدأ من يناير الجاري، ليصبح لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء.

اختيارات المحررين

وانتقل في المقابل عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي، إلى صفوف سموحة لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وبذلك يصبح ياسر إبراهيم هو الصفقة السادسة، بعد ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، والأنجولي جيرالدو، ومحمود وحيد وحسين الشحات ومحمد محمود.

الموضوع التالي:
ساري يُحذر كالوم هودسون من الانتقال لبايرن ميونيخ
الموضوع التالي:
هارجريفز: سولشار أعاد المتعة إلى مسرح الأحلام
الموضوع التالي:
مصادر.. برشلونة يقترب من رابيو عن طريق والدته
الموضوع التالي:
كوريا الجنوبية تفتتح مشوارها الأسيوي بالفوز على الفلبين
الموضوع التالي:
تقرير مغربي: شيكابالا يقترب من الانضمام لمولودية وجدة
إغلاق