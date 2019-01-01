رسميًا - الأهلي يعلن ضم محمود كهربا في صفقة انتقال حر

كهربا ينضم للنادي الأهلي بشكل رسمي لمدة 4 سنوات ونصف.

أعلن النادي الأهلي، عن انتقال محمود عبد المنعم "كهربا"، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريق ديسبروتيفو دا أفيس البرتغالي منذ أيام.

كهربا رحل عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر إلى فريق أفيس البرتغالي، بسبب عدم توثيق عقده من جانب إدارة القلعة البيضاء.

الأهلي نجح في ضم كهربا لمدة 4 سنوات ونصف، ويحصل اللاعب على 9 مليون جنيه في الموسم الواحد، حيث يحق للاعب المشاركة في المباريات بداية من يناير المقبل.

ووافق كهربا على عرض الأهلي، بحصوله على 9 ملايين في الموسم، ليتناسب مع لاعبي الفئة الأولى بالأهلي، مثلما حدث مع آخر صفقة ضمها الأهلي وهو حسين الشحات.

ونجح مسؤولي الأهلي في استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية خلال الأيام الماضية، وذلك لإعداد ملف قانوني، تحسبًا للدخول في أزمات مع نادي الزمالك، بسبب أزمته مع كهربا.

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وأرسل الأهلي كافة الأوراق التي تخصل الصفقة إلى المحامي السويسري مونتيري، من أجل الاطلاع عليها، لتحديد موقف كهربا من الانضمام للأهلي.

المحامي السويري رأى أن موقف الأهلي سليم قانونيًا وإجرائيًا، وبالتالي لن يتعرض لأي عقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن جانبه طلب الأهلي من كهربا الحصول على كافة الأوراق والمستندات من نادي أفيس البرتغالي، والتي تفيد باستخراج بطاقة دولية له.

ويتحمل الأهلي الشرط الجزائي الذي دفعه كهربا لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وقيمته 400 ألف يورو، سددها اللاعب لإنهاء التعاقد معه.